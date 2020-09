A proposito della app per smartphone “Immuni” l’Emilia Romagna spicca su tutte le altre regioni, con circa 34mila utenti attivi. È la provincia di Bologna la prima della classe con quasi 10mila, al secondo posto Modena (5.581), al terzo Parma (3.303). Rimini è invece una delle province con meno utenti attivi in Emilia Romagna: sono 2007 in tutto, secondo gli ultimi dati disponibili. Fa peggio solo Piacenza, con 1.867 utenti attivi.