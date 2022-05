Rimini. La banda delle spaccate colpisce al Birrodromo

Condividi l'articolo

In azione nuovamente la ormai ribattezzata banda delle spaccate (fermo restando che vi sia la medesima mano dietro i vari colpi). Nella notte tra domenica e lunedì, è stato il Birrodromo di via Clementini ad essere preso di mira con i soliti ignoti che hanno provocato danni ma non hanno rubato nulla. Sul sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge.