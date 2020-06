Il Rimini F. C. rende noto che l’avvocato Cesare Di Cintio, in nome e per conto della società biancorossa, questa mattina ha notificato al Tar del Lazio l’annunciato ricorso contro la retrocessione d’ufficio del club decretata dal Consiglio federale.

La battaglia del Rimini F. C. a difesa dei propri diritti e dei propri tifosi prosegue.

Ufficio stampa e comunicazione Rimini F. C.