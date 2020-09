Rimini. La carica dei 111 mila

Domenica 20 e lunedì 21 settembre in Italia si vota per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e, in contemporanea, in sette regioni si voterà per il rinnovo dei consigli regionali.

Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A Rimini gli elettori sono 111 mila, con una maggioranza di donne (57.743). Sono 51 gli elettori ultracentenari – di cui 47 femmine. Tra queste l’elettrice più anziana, che ha 108 anni. L’elettrice più giovane, invece, compie 18 anni proprio il 20 settembre. 802 in tutto, i ragazzi che voteranno per la prima volta (347 femmine e 455 maschi).

143 le sezioni elettorali riminesi, allestite in 36 luoghi di riunione. Si tratta di un referendum confermativo. La votazione, quindi, non sarà soggetta a quorum.

Il quesito del referendum che gli elettori troveranno scritto nella scheda è : “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”

A causa dell’emergenza sanitaria in corso il Ministero della Salute e il Ministero ha emanato alcune regole da seguire. Nello specifico, evitare di andare al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37.5°C; non andare al seggio se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

È obbligatorio indossare la mascherina e bisogna mantenere sempre il distanziamento interpersonale.

Gli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale potranno richiederne una nuova all’Ufficio Elettorale di via Marzabotto 25. Tutte le informazioni utili al voto e gli orari d’apertura dell’ufficio elettorale sono disponibili nella sezione del sito dedicata alle informazioni elettorali https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/elettorale.