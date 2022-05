Rimini. La città piange Alberto Pietrelli: aveva 69 anni

E’ scomparso ieri mattina Alberto Pietrelli all’età di 69 anni. È stato assistente parlamentare del senatore Giampaolo Bettamio, segretario del gruppo consiliare di Forza Italia in Comune e in Provincia, capogruppo di Forza Italia del Quartiere Uno (Marica centro). Responsabile di tutte le campagne elettorali di Marco Lombardi e di quella che ha portato in Senato, Antonio Barboni. Era membro della commissione elettorale provinciale e vice presidente dell’Asp Valloni. I funerali saranno celebrati martedì nella chiesa di Sant’Agostino (ore 15), domani alle ore 16 è previsto il rosario.