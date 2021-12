Rimini. La città piange: è morto Enrico Castri, l’uomo dei palloncini

Condividi l'articolo

Rimini piange la scomparsa dell’“Uomo dei palloncini”. Si è spento a ottantasette anni Enrico Castri, ambulante di professione ma un’istituzione per Rimini e per tante altre città d’Italia dove vendeva i suoi palloncini colorati. A Rimini lo si vedeva spessissimo in piazza Tre Martiri, specialmente in occasione delle festività, ma batteva tantissime piazze in Italia, compresa quella della centralissima piazza Navona a Roma.