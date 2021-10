RIMINI. La Clinica Merli diventa teatro per un giorno

Condividi l'articolo









La Clinica Merli di Rimini, venerdì 8 ottobre alle ore 20.00, si

trasformerà in un vero e proprio palcoscenico, ospitando la messa in

scena dello spettacolo teatrale “Il Sorriso salverà il mondo” diretto ed

interpretato da Emanuele Montagna, fondatore e direttore artistico del

Gruppo Teatro Colli di Bologna, con la partecipazione di Asia Galeotti e

la supervisione di Q Group di Rimini.

Un format di circa 60 minuti creato ad hoc per la Clinica, un collage di

poesia, prosa e musica che racchiude un chiaro e profondo messaggio di

ottimismo che il Signor Montagna e la famiglia Merli vogliono lanciare

in un momento storico in cui la pandemia ha segnato e cambiato non solo

vite, ma economie, aspettative e speranze.

Un viaggio alla scoperta dei più bei sorrisi che l’arte, nel senso ampio

del termine, ci ha regalato in tutti i tempi; navigando fra Alda Merini,

Charlie Chaplin, Pablo Neruda, Aldo Palazzeschi, Totò, Kristine Calderon

Kellet ed altri, si invita a recuperare semplici Sorrisi quotidiani con

la finalità di riannodare i fili delle nostre esistenze.

Il sorriso salverà il mondo perchè la bellezza inevitabilmente genera un

sorriso e un sorriso è tanto più bello quanto più genera o è generato da

una bellezza interiore; il sorriso fa bene a chi lo fa e a chi lo

riceve, ci permette di parlare, di accogliere e di salutare, di

esprimere un sentimento o, semplicemente, di alleggerire un momento di

tensione o difficoltà.

Poesia, letteratura, musica e teatro all’insegna di un percorso di

speranza, rinascita, bellezza e gioia che la Famiglia Merli ha deciso di

regalare a pazienti ed amici; un’occasione per guardare ad un futuro

ricco di sorrisi riconquistati, proprio quei sorrisi che, da 3

generazioni, rappresentano la missione quotidiana della Clinica che

opera con l’obbiettivo costante di dare o restituire il sorriso ad ogni

persona che decide di riporre fiducia negli oltre 20 medici che vi

lavorano.

Un evento gratuito e aperto a tutti ma con posti limitati nel rispetto

delle attuali disposizioni vigenti in materia di Covid-19, per le quali

sarà richiesto anche il Green Pass obbligatorio.

Per info e prenotazioni, recarsi in Clinica, in Viale Settembrini, 17/O,

oppure chiamare lo 0541 52025.