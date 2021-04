RIMINI. “La corda Lònga di Viserba”: parte con la realizzazione della viabilità e del parco di quartiere il Piano particolareggiato

L’intervento – di cui dovrà occuparsi la Società Residence Viserba srl – è suddiviso in cinque stralci funzionali, che prevedono la realizzazione di tutte le opere previste dal progetto di Piano Particolareggiato. Opere come quelle di urbanizzazione primaria derivanti da standard di legge, la viabilità interna ed esterna alla scheda, i parcheggi pubblici, il verde pubblico attrezzato, nonché le opere di urbanizzazione secondaria e le ulteriori opere previste come super standard. Tra queste rientrano anche il recupero del vecchio mulino esistente, la realizzazione del Centro Civico di Quartiere e gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

“Si tratta di un risultato importante – dichiara Roberta Frisoni Assessore alla Mobilità – una modifica alla convenzione che, unita a quella già apportata nel giugno 2020, anticipa la realizzazione di opere pubbliche significative, non solo per Viserba ma per tutti i cittadini riminesi. I lavori di messa in sicurezza su via Marconi, via Amati e via Fattori, si uniscono dunque ora ‘temporalmente’ anche alla realizzazione del nuovo parco pubblico dotato di nuove aree gioco e attrezzature per famiglie e ragazzi. L’Amministrazione comunale concorderà con l’attuatore le modalità di avvio dei lavori che partiranno già all’inizio dell’estate e che dovranno essere coordinati con il resto dei lavori in corso a Viserba e nel resto della zona nord di Rimini.