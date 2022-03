RIMINI. La data dell’8 marzo richiama da sempre la questione femminile. Riflessione di Marzio Pecci

Condividi l'articolo

Per quanto riguarda il comune di Rimini la Commissione Pari Opportunità, nella precedente legislatura, non ha dato alcun contributo di rilievo nella discussione in Consiglio comunale né ha provocato l’approvazione di provvedimenti utili alla questione. Occorre cambiare.

In questa legislatura la Lega-Rimini dovrà farsi carico del problema e dovrà impegnarsi per aprire, con i partiti della maggioranza, un confronto che analizzi la situazione sul nostro territorio e che porti il Consiglio comunale ad approvare tutti i provvedimenti possibili per migliorare la condizione femminile.

Le leggi non servono a nulla se non si cambia la cultura del Paese e ciò deve avvenire per primo nell’ambito dove operiamo.

La filosofia del luogo comune, “sono donne”, a Rimini è più forte che mai ed in certe situazioni viene usata per liquidare la questione senza voler affrontare il problema.

Questa cultura, negli anni del terzo millennio, non deve avere più spazio perché oltre ad essere offensiva per le donne pregiudica lo sviluppo della società e del Paese.

Nel territorio riminese, sotto il profilo lavorativo, le cose non vanno molto bene: il tasso di occupazione femminile è ancora inferiore a quello maschile: il 62,7% contro il 76,3%, ma ciò che è grave è il fatto che le donne inattive sono circa il 31,4%.

Anche a Rimini si registra la ferma volontà delle donne di avere un lavoro al termine degli studi, così come è in aumento la domanda delle donne-mamme che, cresciuti i figli, desiderano rientrare nel mondo del lavoro.

In questo caso non vi è una disponibilità per fare un lavoro qualsiasi, ma per fare un lavoro che soddisfi e che offra la possibilità di successo e di carriera.

In generale però il desiderio di carriera e di successo, spesso, viene frustrato perché difficilmente le donne raggiungono i vertici apicali. Ad esempio in Magistratura le donne magistrato hanno sì superato gli uomini con una percentuale del 54% contro il 46%, ma quando si arriva al vertice quasi tre magistrati su quattro (71,4%) sono uomini.

La società in questi ultimi venti anno è notevolmente cambiata e cambierà ancora nel prossimi venti/trenta anni e per questo raccogliendo la sfida del PNRR, i partiti dovranno pensare a nuove politiche del lavoro femminile e soprattutto ad un welfare più equo che non si concentri solo sulla soluzione dei singoli problemi, ma si ponga la questione dell’impatto che tali soluzioni hanno sulla qualità della vita e sulla “parità” di uomini e donne, nelle diverse fasi del ciclo di vita.

Se da domani inizieremo ad occuparci di minori, di studenti, di lavoratori, di pensionati, di anziani con un welfare che guarda soprattutto alle donne allora avremo dato un significato concreto alla giornata internazionale dei diritti della donna.