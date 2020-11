Rimini. La Diocesi di Rimini aggiorna sulla situazione dei contagi che riguardano i sacerdoti

La Diocesi di Rimini aggiorna sulla situazione dei contagi che riguardano i sacerdoti. Cinque al momento i positivi, due alla casa del clero: don Enrico De Luigi, praticamente asintomatico e don Redeo Baffoni, già rettore a santa Rita in cui la positività si aggiunge ad una situazione di salute già complessa. Don Egidio Brigliadori, rettore del santuario di Montefiore, è stato ricoverato nel reparto covid dell’ospedale di Riccione. Contagiato anche don Daniele Giunchi, parroco di Viserbella, in isolamento in canonica. La comunità dei cappuccini di Santarcangelo è in quarantena a causa di un frate risultato positivo al covid.