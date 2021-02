Rimini. La Diocesi di Rimini aggiorna sulle condizioni dei sacerdoti positivi e in quarantena

Don Giuseppe Bilancioni, don Luca Torsani e don Giancarlo del Bianco, della parrocchia della Collegiata di Santarcangelo, sono ancora in quarantena e in attesa di tampone di verifica.

Don Ugo Moncada, parroco di San Vito, risultato positivo e in quarantena ma senza sintomi.

Si provvede alle celebrazioni liturgiche con l’aiuto di altri sacerdoti della zona.

Restano ancora in quarantena Don Claudio Parma e Don Stefano Vendemini, parroco di Sant’Ermete, in attesa del prossimo tampone.