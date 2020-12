E’ venuto a mancare all’età di 101 anni don Probo Vaccarini. La sua è stata una vita davvero straordinaria. Nel 1942 partecipò alla Campagna di Russia, una volta tornato a casa riprese gli studi e si sposò per avere dal suo matrimonio ben 7 figli di cui 4 maschi tutti sacerdoti. Lui stesso, dopo la morte della moglie, studiò per compiere il grande passo e per diventare parroco all’età di 69 anni.