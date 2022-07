RIMINI. La “facilitazione” non va in vacanza, nel mese di luglio l’Urp fornisce un nuovo servizio di assistenza ai cittadini meno digitalizzati

L’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Rimini dedica il mese di luglio per favorire lo sviluppo delle competenze digitali e l’accesso alla società dell’informazione e dei servizi online. Nell’ambito del progetto “Pane e internet”, l’ufficio rivolto ai cittadini in piazza Cavour apre le sue porte nel mese di luglio a chi desidera acquisire competenze e formazione digitale.

Con l’aiuto di un facilitatore digitale sarà possibile fare pratica sul proprio Smartphone o sul PC per superare le principali difficoltà e dubbi nell’utilizzo quotidiano dei dispositivi come ad esempio: creazione e condivisione di foto e video, informazioni su applicazioni, gestione di file e cartelle, uso della posta elettronica, navigazione in internet, ricerca delle opportunità digitali accessibili nel territorio.

La facilitazione si terrà presso il punto Pane e Internet nella sede dell’ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Comune di Rimini in Piazza Cavour 29 il giovedì e il venerdì mattina (è consigliata la prenotazione telefonando al n. 0541 704704 dal lunedì al sabato ore 9-13 / martedì e giovedì anche 14-17).

All’Urp continuano anche le giornate per la creazione dell’identità digitale SPID. Il servizio si svolge su appuntamento il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio.

In merito allo SPID si ricorda che chiunque effettui autonomamente la registrazione sull’indirizzo id.lepida.it può effettuare il riconoscimento e ottenere l’attivazione delle credenziali digitali direttamente allo sportello senza appuntamento negli orari di apertura al pubblico.

Inoltre, si ricorda che l’Urp fornisce assistenza ai cittadini meno digitalizzati o sprovvisti di dotazioni informatiche anche per prenotare on line gli appuntamenti con gli uffici comunali o per essere aiutati a fissare un appuntamento con i settori di interesse.

“Il comune di Rimini – commenta l’assessore ai servizi civici Francesco Bragagni – ha iniziato da tempo ed è sempre più impegnato in un vasto programma di digitalizzazione che ha fra i suoi obiettivi primari anche quello di avvicinare i cittadini all’utilizzo delle tecnologie e di favorire la facilitazione e la promozione dei diritti di cittadinanza digitale. Queste giornate estive dedicate ai cittadini meno digitalizzati, assieme alle altre iniziative portate avanti durante tutto l’anno nell’ambito del progetto regionale Pane e internet, attivano forme di partecipazione della cittadinanza sempre più numerose e confermano l’importanza di questo indispensabile canale di comunicazione tra cittadino e amministrazione che è l’Urp. Un Urp che da qualche mese è anche on line. Rimini infatti è fra i primi comuni in Italia ad aver introdotto il Chatbot, un assistente virtuale, disponibile H24 / sette giorni su sette sul sito del Comune di Rimini, che affianca e supporta il cittadino nella ricerca di informazioni relative a tutti i servizi. Uno strumento scelto recentemente fra i servizi digitali più innovativi dal progetto europeo UserCentriCities”.