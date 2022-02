Rimini. La giustizia presenta il conto all’ex commercialista Corabi

Condividi l'articolo

La giustizia presenta il conto all’ex commercialista riminese Giampaolo Corabi considerato tra la fine degli anni ’90 e il primo decennio del 2000 uno dei massimi esperti internazionali in tema di aspetti fiscali legati al commercio elettronico. Dopo 14 anni dalla sua prima condanna patteggiata a Prato, infatti, il Tribunale di Milano davanti a cui è stato chiamato a difendersi per i reati fallimentari di due società, ha ricalcolato il computo totale delle condanne ricevute e lo ha rispedito in cella. Sulla carta dovrà restarci per sei anni 4 mesi e 4 giorni.