Rimini. LA GUARDIA DI FINANZA DI RIMINI SEQUESTRA PER FRODE IN COMMERCIO 204.000 FLACONI SPRAY PER UN VALORE STIMATO PARI A 1.220.000 EURO

LA GUARDIA DI FINANZA DI RIMINI

SEQUESTRA PER FRODE IN COMMERCIO 204.000 FLACONI SPRAY PER UN VALORE STIMATO PARI A 1.220.000 EURO

RIPORTANTI IN ETICHETTA LA DICITURA “SANIFICANTE” SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Continua incessante l’impegno della Guardia di Finanza, a tutela della salute e degli operatori economici corretti contrastando – nell’attuale emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-19 – frodi e anche potenziali speculazioni nella vendita dei dispositivi di protezione sanitaria.

Il Comando Provinciale di Rimini sta portando avanti una specifica attività info-investigativa attuata anche attraverso il costante e capillare controllo del territorio, volta a prevenire e reprimere eventuali fenomeni fraudolenti ed illeciti connessi alla produzione, importazione, distribuzione e commercio di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuali.

In tale ambito, nei giorni scorsi, i militari della Tenenza di Cattolica, hanno individuato in un’azienda con sede nella provincia di Rimini, operante nel settore della fabbricazione di prodotti chimici, 204.000 flaconi spray riportanti in etichetta la dicitura “sanificante”, in assenza della preventiva autorizzazione del Ministero della Salute, necessaria per la commercializzazione dei prodotti cosiddetti biocidi.

E’ la circolare del 20 febbraio del Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico, che chiarisce che i biocidi ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 sono sostanze che distruggono gli organismi nocivi o comunque li rendono innocui mediante processi chimici/biologici, con esclusione dell’azione meccanica o fisica.

La predetta circolare evidenzia che tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi e sono posti in commercio solo dopo aver avuto una specifica autorizzazione del Ministero della Salute o della Commissione Europea. Anche i prodotti che riportano l’indicazione “sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo.

La vendita ai consumatori finali dei 204.000 flaconi spray si è stimato che avrebbe potuto fruttare circa 1,2 milioni di Euro.

I controlli eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno consentito di sottoporre a sequestro tali prodotti, di cui una parte rilevante era già stata inserita nella filiera di distribuzione e di denunciare a piede libero il legale rappresentante dell’azienda per il reato di frode in commercio.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di ricostruire l’intera filiera commerciale ed individuare ulteriori eventuali responsabili che, approfittando dell’attuale situazione, pongono in commercio prodotti disinfettanti e/o dispositivi di protezione individuale non a norma.