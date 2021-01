Rimini. La Lega punta di vincere a Rimini già al primo turno

“Rimini non è solo contendibile, possiamo vincere anche al primo turno”. Ci crede il segretario romagnolo della Lega, e parlamentare, Jacopo Morrone, alla vittoria alle prossime amministrative nella città romagnola. In questi giorni, e nelle scorse settimane, sono diversi gli incontri con esponenti di partito dell’alleanza di centrodestra così come con il mondo civico. Tanto per Rimini, quanto per Ravenna. Sui nomi Morrone non si sbilancia, “non ne sono stati fatti”, ma non nasconde un certo ottimismo dettato forse anche dai candidati che con tutta probabilità proporrà il centrosinistra, che non emozionano più di tanto l’elettorato.