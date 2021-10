Rimini. La Lista “Jamil” fa volare Sadegholvaad. FdI cresce del 10%

Condividi l'articolo









Quasi il 17% dei consensi per un “partito” che unisce gli ex di Patto civico, Rimini Attiva e l’area che fa capo all’avvocato Moreno Maresi a lungo in predicato per il ruolo di candidato sindaco. Lista Jamil che ora rappresenta il secondo partito della città. Primo partito di Rimini resta il Pd anche se il risultato delle urne è tutt’altro che esaltante: 26,45% rispetto al 33,45% di cinque anni prima. Il resto lo hanno fatto Futura con Azione (Calenda) 3,54%, Coraggiosa 2,67% che sperava in un risultato migliore, ed Europa verde dell’europarlamentare Marco Affronte 1,53%.

Con Ceccarelli candidato sindaco il centrodestra guadagna oltre 7 punti percentuali rispetto al 24,96% di Marzio Pecci. Ma restano comunque oltre 18 i punti di divario con il centrosinistra (32,90%). Sale vertiginosamente Fratelli d’Italia che passa dal 2,97% delle Comunali del 2016 fino a quota 13,7% tanto da togliere alla Lega (13,4) il primato della coalizione. Il Carroccio, invece, resta in linea con le percentuali di cinque anni fa. Crolla Forza Italia che dal 7,54% finisce al 2% della Casa dei Moderati (insieme a Udc, Noi con l’Italia e altre civiche).

Noi Rimini di Lucio Paesani ottiene l’1,78%, Frisoni è all’1,73, Rinascimento Sgarbi a 0,35%, mentre il Popolo della famiglia perde un punto percentuale rispetto all’ultimo voto e si ferma a 0,58%.