Rimini. La mamma non vax decide non fare più frequentare la scuola alla figlia: denunciata

La mamma No vax ha deciso di non voler far più frequentare la scuola alla figlia e di istruirla tra le mura domestiche. Bimba che non ha messo piede in classe praticamente dall’inizio dell’anno. “La mamma mi sveglia presto, mi fa salire in macchina e poi, dopo un giro in collina, mi riporta a casa”. In queste parole il “riassunto” della querelle familiare che ha coinvolto una bambina riminese, al centro di uno scontro tra i suoi genitori, impegnati in una battaglia legale. Il passo seguente del padre è stato quello di rivolgersi al Tribunale di Rimini di imporre all’ex compagna, No vax dichiarata ed ora anche No mask e No school, di portare a scuola la bimba.