Rimini. La mappa dei contagi: numeri incoraggianti dal Riminese

Come è noto, con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 69 del 24 aprile 2020, a partire da ieri l’intera provincia di Rimini si è allineata al resto delle province dell’Emilia Romagna, entrando in un regime meno restrittivo rispetto alle settimane precedenti, soprattutto per quanto riguarda le attività produttive e commerciali.

Tale risultato incoraggiante è stato il frutto di una combinazione di regole stringenti tempestivamente adottate e di comportamenti diligenti dei cittadini improntati ad una consapevole collaborazione a tutela della salute della collettività.

In data 26 aprile, inoltre, è stato pubblicato un nuovo DPCM, che entrerà in vigore il 4 maggio p.v. con le nuove misure che regolano gli spostamenti delle persone e il riavvio delle attività produttive e commerciali in maniera graduale, al fine di dare attuazione alla cosiddetta Fase 2.

Il Prefetto di Rimini ha affermato, al riguardo, che “La settimana in corso si rivela decisiva, assumendo la valenza di un banco di prova, al fine di consolidare i positivi risultati conseguiti finora e di perseguire con gradualità il superamento della fase emergenziale.”

“Sono convinta”, ha proseguito il Prefetto Alessandra Camporota, “che continuerà a prevalere il senso di responsabilità finora dimostrato dai cittadini dell’intero territorio della provincia di Rimini nell’improntare i propri comportamenti alla massima diligenza.”

“Voglio sottolineare, infine”, ha concluso il Prefetto, “che il divieto degli assembramenti costituisce ancora il <<leit motiv>> della normativa vigente, che consente gli spostamenti soltanto in presenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.”

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 30 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente, il totale è di circa 990 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi se ne contano 16, comunicati dalla Regione.

Si attestano su 1.953 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.863 residenti in provincia e 90 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

8 pazienti sono maschi e altrettanti di sesso femminile. Tra questi 1 è ricoverato mentre tutti gli altri sono seguiti a domicilio in isolamento.

La Regione non ha comunicato ulteriori decessi.

Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: