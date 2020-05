Rimini. La mappa dei contagi. Pazienti curati col plasma: la Regione: via alla sperimentazione

«Partirà anche in Emilia Romagna una sperimentazione sul plasma iperimmune». Parola di Sergio Venturi, che riapre le porte alla terapia sulle prime messa in stand-by dalla Regione per bocca di Pierluigi Viale, componente dell’unità di crisi regionale Covid-19 e direttore di Malattie infettive al Sant’Orsola. «Sembra quasi che ci sia qualcuno che non vuole applicare una terapia» – assicura Venturi -. Partirà anche in Emilia Romagna una sperimentazione, ma come tutte le sperimentazioni servirà a stabilire non le sensazioni o le opinioni dei medici, ma se ci sono elementi positivi dalla somministrazione di plasma, come tutti ci auguriamo».

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 34 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente il totale è di oltre 1.340 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi se ne contano 2, comunicati dalla Regione: entrambi di sesso maschile, uno è ricoverato e l’altro in regime di isolamento domiciliare.

Si attestano su 2.056 i casi complessivamente diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.960 residenti in provincia e 96 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

La Regione ha comunicato un decesso, concernente una paziente di sesso femminile di 101 anni d’età.

Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: