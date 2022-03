RIMINI. La Messa Arcaica e le Canzoni Mistiche di Franco Battiato: da sabato 2 aprile la prevendita per lo speciale appuntamento che anticipa la 73esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana

La storica rassegna anticipa il suo ricco calendario di concerti con i grandi Maestri internazionali e le più prestigiose orchestre e formazioni musicali, con una speciale serata dedicata al cantautore siciliano e alla sua Messa Arcaica e Canzoni Mistiche, in programma domenica 3 luglio alle ore 21,30 al Teatro Galli.

Da sabato 2 aprile apriranno le prevendite per un concerto frutto della prolifica collaborazione tra Sagra Musicale Malatestiana e Ravenna Festival, che ha dato vita ad una produzione originale che vedrà salire sul palco tre solisti come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, artisti accomunati dall’aver condiviso un pezzo di strada con Franco Battiato. Insieme a loro il mezzosoprano Cristina Baggio, l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”.

Sviluppata sulla struttura tradizionale che inizia con Kyrie, per innalzarsi in Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, Messa Arcaica è stata per Battiato “una ricerca costante della bellezza, dell’armonia, della fluidità delle soluzioni che si muovono all’interno di ogni linguaggio prescelto”. Una ricerca consapevole del fatto che “per comunicare certi sentimenti, certe emozioni, certe opzioni del cuore, è necessario seguire strade ben definite”.

Prevendite da sabato 2 aprile, dalle ore 9.30 alla biglietteria del Teatro Galli e dalle 10 anche on line collegandosi al sito biglietteria.comune.rimini.it.

Biglietti: da 30 a 15 euro, ridotto over 65 e under 29 10 euro, ridotto under 18 5 euro, loggione 8 euro.

Biglietteria Teatro Galli: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 14 e martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17,30. Info: tel. 0541.793811 – biglietteriateatro@comune.rimini.it – www.teatrogalli.it