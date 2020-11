Rimini. “LA PERSONA INDAGATA PER TRUFFA NON E’ UN COMMERCIALISTA”

LA PERSONA INDAGATA PER TRUFFA NON E’ UN COMMERCIALISTA Rimini, 03 novembre 2020 – Questa mattina alcuni media hanno diffuso la notizia di una truffa ai danni di una 55enne. La signora avrebbe delegato una signora, qualificatasi come commercialista, alla gestione di soldi che poi invece le sarebbero stati sottratti. E’ probabile che la persona ora accusata si sia presentata come commercialista, almeno ciò emerge dalle cronache. L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini comunica che non si tratta di un proprio iscritto. Si ricorda, a beneficio di tutti coloro che volessero scorrerlo, che sul sito dell’Ordine di Rimini – www.odcec.rimini.it – è disponibile l’elenco alfabetico di tutti coloro che sul territorio hanno la qualifica per definirsi tali. “I requisiti per accedere all’Ordine sono molto precisi – commenta il Presidente Giuseppe Savioli – e la vigilanza sui comportamenti è strettissima. Per questo motivo, a beneficio di chiunque volesse verificare, sul nostro sito è pubblico l’elenco dei professionisti abilitati alla professione. Nei pochissimi casi in cui un commercialista si è reso protagonista di reati non abbiamo esitato a prendere provvedimenti, ma in questo caso la figura professionale del commercialista è del tutto estranea”.