Rimini. La Polizia arresta 34enne destinatario di un ordine di carcerazione: tenta fuga e fa resistenza

Condividi l'articolo

Rimini: la Polizia di Stato arresta 34enne destinatario di un ordine di carcerazione

Nella decorsa nottata, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto, un uomo di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione.

In particolare, alle ore 01.50 circa, una Volante percorrendo una via sita in zona Marina Centro, decideva di sottoporre ad un controllo un’autovettura con a bordo tre persone, ma alla vista della pattuglia il conducente del veicolo accelerava velocemente la marcia. Dopo un breve inseguimento, l’autovettura arrestava bruscamente la sua corsa, mentre il conducente, abbandonando rapidamente il mezzo, veniva prontamente raggiunto dagli agenti. Nel tentativo di guadagnarsi nuovamente la fuga, l’uomo iniziava a scalciare ma veniva immediatamente bloccato dai poliziotti. Il 34enne, sottoposto ad accertamenti, risultava essere destinatario di un ordine di carcerazione di 1 anno, 1 mese e 11 giorni di reclusione, emesso in data 24.11.2021 dal Tribunale di Nuoro. L’uomo, tratto in arresto, veniva altresì deferito in stato di libertà per resistenza a P.U. e successivamente tradotto presso la locale Casa Circondariale. Il veicolo veniva invece sottoposto a fermo amministrativo dal momento che il reo veniva scovato privo di abilitazione di guida poiché mai conseguita.