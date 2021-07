Condividi l'articolo









Rimini: La Polizia di Stato arresta un 27enne con a carico un ordine di carcerazione.

Ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia di Stato, nell’espletamento delle attività di controllo e presidio del territorio, ha tratto in arresto un 27enne dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova.

L’uomo è stato fermato mentre passeggiava per le vie di Riccione. Dal successivo controllo in banche dati è emerso il provvedimento di carcerazione.

Il giovane dovrà scontare 3 mesi di reclusione per aver commesso reati contro il patrimonio. Lo stesso, accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, su disposizione dell’A.G., è stato successivamente tradotto nel carcere di Rimini.