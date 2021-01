Rimini. La Polizia di Stato denuncia tre minori per furto aggravato  

Alle ore 23.00 circa di lunedì scorso, una pattuglia della Polizia di Stato, che giornalmente effettua un servizio di vigilanza sugli obiettivi ritenuti maggiormente sensibili per la verifica del rispetto del divieto di assembramento e circolazione per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, mentre era in transito in Via Principe Amedeo, notava in terra numerosi frammenti di vetro in prossimità di una autovettura con un finestrino di una portiera infranto, parcheggiata a lato della strada.

Avvicinatisi per ispezionare meglio il veicolo, gli agenti si accorgevano della presenza di un individuo incappucciato che, con una torcia in mano, manovrava con alcuni cavi poi rinvenuti nel lato anteriore del veicolo; intimato allo stesso di desistere dalla propria condotta, gli agenti bloccavano il soggetto pronto a darsi alla fuga.

Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, emergeva che il ragazzo, un 17enne originario della Tunisia con numerosi precedenti di polizia, era scappato diverse volte dalla comunità Amarcord.

Il minore veniva così denunciato in stato di libertà per furto aggravato e affidato ai servizi sociali.

Alle ore 23.00 circa di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando in questa via Regina Margherita, udiva l’allarme sonoro proveniente da un mini market ed immediatamente dopo, notava due giovani con in mano delle bottiglie di alcolici ancora chiuse con l’apposita etichetta, che si allontanavano rapidamente in direzione nord.

Subito raggiunti e bloccati, i due soggetti, un 17enne e un 15enne originari della Tunisia, avevano in mano, oltre al whisky per un totale di 3 bottiglie grandi e sette piccole, anche una pinza, servita per forzare una finestra dell’esercizio commerciale ed accedervi all’interno.

Accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito, i due minori, entrambi con precedenti di Polizia, venivano denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Tutti e tre i minori sono stati altresì sanzionati per la normativa covid.