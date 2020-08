Rimini: La Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia locale arresta un senegalese per spaccio di sostanze stupefacenti  

Nel pomeriggio di ieri, il personale della Polizia di Stato di Rimini, in collaborazione con la Polizia locale ha tratto in arrestato un cittadino senegalese, classe 1981, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle Forze dell’ordine, perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio mirato al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del Parco Murri, in Via Regina Margherita, gli agenti della Polizia Locale venivano avvicinati dal 39enne senegalese che in compagnia di un altro giovane, proponeva a quest’ultimi l’acquisto di sostanza stupefacente di tipo Marijuana in cambio della somma di 20 euro. I poliziotti subito qualificatisi, sospettavano che lo stesso potesse essere in possesso di altra sostanza perciò procedevano alla perquisizione personale. All’interno del marsupio del senegalese, infatti, veniva rinvenuto un involucro in cellophane di colore bianco contenente sostanza vegetale di colore verde scuro, presumibilmente stupefacente. Durante la perquisizione personale l’altro ragazzo che si trovava in sua compagnia si dava alla fuga. Sul posto veniva richiesto cosi l’ausilio della Polizia Locale e della Volante della Polizia di Stato per procedere all’accompagnamento del senegalese presso gli Uffici della Questura per i successivi controlli. A seguito di ulteriori accertamenti si riscontrava che il 39enne avesse a carico numerosi reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. La sostanza rinvenuta, 3 grammi di Marijuana, veniva posta sotto sequestro. Il senegalese trattenuto presso la camera di sicurezza della Questura, verrà sottoposto a rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.