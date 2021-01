Rimini. La Polizia di Stato libera un anziano dai maltrattamenti del figlio convivente  

Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini hanno eseguito la misura cautelare di applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, a carico di un riminese di 28 anni, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Rimini, a seguito dei riscontri emersi dall’ampia e documentata attività investigativa, condotta a carico dell’uomo, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate perpetrate in danno dell’anziano padre convivente di 82 anni.

L’attività di indagine ha avuto origine dalla segnalazione giunta dalla 34enne sorella del soggetto, inerente i maltrattamenti patiti dal padre ad opera del fratello, consistiti in condotte abituali e reiterate nel tempo di aggressioni verbali e fisiche che provocavano all’anziano timore per la propria incolumità, determinandolo a vivere in uno stato continuativo di sofferenza, oramai rassegnato a subire in silenzio i soprusi del figlio, che con cadenza quasi quotidiana sottoponeva il padre a minacce, offese e lesioni.