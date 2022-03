Rimini. LA POLIZIA DI STATO NELLE SCUOLE RIMINESI CON IL PROGETTO “TRAIN… TO BE COOL”

Condividi l'articolo

LA POLIZIA DI STATO NELLE SCUOLE RIMINESI CON IL PROGETTO

“TRAIN… TO BE COOL”

Nelle scorse settimane gli agenti della Polizia di Stato, Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, hanno incontrato circa 180 studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo romagnolo.

Gli incontri, che hanno rappresentato un’altra tappa del progetto educativo denominato “TRAIN…. TO BE COOL” promosso dal Servizio Polizia Ferroviaria in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la validazione scientifica della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza, si pongono l’obbiettivo di diffondere la cultura della sicurezza in ambito ferroviario.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla sensibilità dei Dirigenti scolastici degli Istituti interessati e alla collaborazione dei docenti.

Durante gli incontri gli agenti hanno illustrato alla vivace platea gli aspetti legati alla sicurezza in ambito ferroviario, cercando di stimolare nei giovani interlocutori la consapevolezza dei rischi presenti in stazione e a bordo treno e promuovere anche nei più piccoli la cultura della legalità e della sicurezza, sensibilizzandoli a adottare comportamenti responsabili per la propria e altrui incolumità.

I bambini hanno posto agli agenti numerose domande, raccontando le proprie esperienze. Hanno anche voluto dedicare ai poliziotti alcuni cartelloni ed una poesia.

Tale esperienza formativa proseguirà anche nei prossimi mesi in altre scuole della provincia.