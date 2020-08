Rimini. La Polizia di Stato sorprende e arresta un ricercato cittadino albanese

La Polizia di Stato sorprende e arresta un ricercato cittadino albanese

La Polizia di Stato di Rimini, questa mattina ha tratto in arresto un cittadino albanese, il quale era ricercato per l’esecuzione di una custodia cautelare in carcere per spaccio di cocaina.

Il pusher H.G., classe 1998, aveva pensato bene di trascorrere in una città romagnola come Cattolica, giorni di totale spensieratezza. Non aveva, però, fatto i conti con la Polizia, che tramite fonti confidenziali, riusciva a rintracciarlo e a bloccarlo in un hotel della stessa cittadina.

Vista la situazione, i poliziotti lo trasportavano negli Uffici, dove veniva accertata la sua identità e date le circostanze si trasferiva presso la Casa Circondariale “Casetti” di Rimini.