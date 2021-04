Rimini. La Polizia identifica i responsabili degli spari nei pressi di un casolare abbandonato: usata scacciacani comprata a San Marino

Nella decorsa serata alle ore 20.00 circa, una volante della Polizia di Stato è intervenuta, a seguito di una segnalazione ricevuta da un cittadino, in zona San Vito, in quanto lo stesso aveva notato due ragazzi che, accanto ad un’autovettura, stavano sparando in direzione di un casolare disabitato.

Analoga segnalazione era giunta anche nella serata di mercoledì scorso quando un uomo, che si trovava nel giardino della propria abitazione, nella stessa zona, udiva dei colpi d’arma di fuoco e, una volta uscito in strada insieme alla compagna, notava un’auto allontanarsi dal vicino casolare mentre gli occupanti del mezzo esplodevano i colpi. Dopo aver effettuato un sopralluogo dell’area segnalata, gli operatori di Polizia non erano riusciti a rintracciare i responsabili.

Ieri sera, al contrario, la Volante della Questura, dopo aver perlustrato le vie limitrofe all’area interessata dagli spari, rintracciava l’autovettura segnalata, che nel frattempo si era allontanata, nei pressi di un bar- ristorante in via Tolemaide, con a bordo due ragazzi.

I due, vistisi scoperti, consegnavano spontaneamente ai poliziotti l’arma che detenevano ossia una pistola tipo scacciacani con tappo rosso.

Uno dei due ragazzi subito asseriva che la pistola era di sua proprietà e che l’aveva acquistata on-line presso un negozio di San Marino.

Entrambi riferivano di essersi portati nei pressi del casolare abbandonato al fine di esplodere qualche colpo, riprendendo il tutto per poi postare il video sui social network.

I giovani insieme agli operatori si portavano sul luogo dell’accaduto dove venivano rinvenuti solo alcuni bossoli a causa della fitta vegetazione e del buio.

I due ventenni, avvisato il Magistrato di turno, venivano deferiti alla competente Autorità per il reato di “Accensioni ed esplosioni pericolose” e la pistola veniva sequestrata.