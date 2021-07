Rimini. La possibile terza ondata di Covid anticipa il voto: a settembre si decide il sindaco

La paura della possibile terza ondata della pandemia suggerisce di giocare d’anticipo. In quest’ottica Matteo Lepore (candidato a Bologna per il centrosinistra) ieri ha chiesto di andare le urne a settembre. Non ci sono certezze, ma fonti governative ieri davano per altamente probabili due date: o domenica 26 settembre o quella dopo, il 3 ottobre. Ma qual è la situazione? Il centro sinistra a Rimini ha candidato Jamil Sadegholvaad (Partito democratico) in tandem con Chiara Bellini. Niente di fatto ancora invece nel centro destra. La decisione viene continuamente rimandata. Se il candidato sarà un civico se la giocheranno Gianni Indino (presidente Confcommercio proposto da Fi e Fdi) ed Enzo Ceccarelli (ex sindaco di Bellaria voluto dalla Lega). Fanno parte della partita anche Lucio Paesani (Noi amiamo Rimini) e Giuseppina Morolli (segretaria Uil). Se il nome sarà quello di un politico la Lega spinge per Ceccarelli e Alessandro Ravaglioli, mentre Fratelli d’Italia replica con Nicola Marcello e Gioenzo Renzi.