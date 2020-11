Rimini. La Provincia di Rimini rischia la zona rossa

Rt, vale a dire l’indice di trasmissione del virus, quando è oltre un certo valore (1,5) fa scattare restrizioni maggiori. L’Emilia Romagna è a quota 1,62. Il numero dei contagi su scala provinciale è rimasto anche ieri nella fascia alta della graduatoria regionale, facendo segnare un aumento di 122 casi. Che cosa potrà succedere dunque in base al nuovo Dpcm che verrà varato a breve? Nello specifico delle misure in arrivo, il governo prevede a livello nazionale di adottare limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda (si ipotizza le 21), limiti di spostamento da e verso le regioni che presentano elevati livelli di rischio, tranne che per motivi di lavoro, salute e comprovate necessità, oltre alla riduzione dal 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali. Per quanto riguarda la scuola il governo intende introdurre a livello nazionale la possibilità che le scuole secondarie di secondo grado possano passare anche integralmente alla didattica distanza. Inoltre, verrà disposta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali a eccezione di farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari, tabacchi che si trovino all’interno dei centri commerciali.