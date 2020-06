Rimini. La Publiphono potrebbe tornare a trasmettere da luglio

La Publiphono potrebbe tornare a trasmettere da luglio, se andrà in porto l’operazione che il Comune di Rimini sta portando avanti (insieme ad altre istituzioni e a soggetti privati) per assicurare il servizio pure per quest’estate. A causa dell’emergenza Covid tante aziende hanno rinunciato a fare pubblicità con la Publiphono, che si regge attraverso gli incassi pubblicitari. La soluzione a cui il Comune sta lavorando va in questa direzione: investire in spazi pubblicitari che garantirebbero alla Publiphono di tornare in onda.