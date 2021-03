Rimini. La qualità stellata a casa per non dimenticare i sapori dell’alta cucina

LA QUALITA’ STELLATA A CASA PER NON DIMENTICARE I SAPORI DELL’ALTA CUCINA

Menu a quattro mani degli chef Giuseppe Gasperoni e Silver Succi:

“Il lockdown limita la socialità, combattiamolo coi sapori e il buon cibo!”

Rimini, 10 marzo 2021 – Quartopiano Suite Restaurant e il Povero Diavolo si uniscono per un weekend all’insegna di un menu di grande qualità chiamato ‘A casa tua’.

Per la cena di Sabato 13, pranzo e cena di domenica 14 marzo, gli chef Silver Succi e lo stellato Giuseppe Gasperoni hanno messo a punto a quattro mani una proposta per buongustai.

“Fra noi c’è una storica sintonia che si concretizza nella condivisione di conoscenze e sperimentazioni. Abbiamo passato tanto tempo insieme nei nostri percorsi professionali – dicono i due chef – e in questo periodo di lockdown sociale abbiamo pensato che fosse necessario far memoria del gusto per piatti di qualità. Ci stiamo perdendo mesi di gioie, soddisfazioni, affetti, ma a qualcosa possiamo porre rimedio, ad esempio la memoria del gusto per i piatti della nostra cucina. Da qui l’idea di un menu a quattro mani, rispettoso della qualità sulla quale abbiamo voluto azzerare i rischi, perché volevamo che la qualità del ristorante arrivasse anche a casa”.

Due generazioni a confronto: da una parte, l’esperienza dell’esteta e amante del “chilometro buono” di chef Silver Succi; dall’altra, l’innovativa e colorata reinterpretazione della tradizione del giovane chef stellato Giuseppe Gasperoni. I piatti sono a temperatura controllata e sarà sufficiente seguire poche e semplici istruzioni, per gustarli nella versione originale e a casa propria.

MENU

Aperitivo con friandises salate: Bignè ricotta e acciughe e Tartelletta con squacquerone e pomodoro (Silver Succi)

Cassoncino alle rosole e Chips di tuberi (Giuseppe Gasperoni)

Antipasto: Merluzzo con cicoria e “nobis” (Giuseppe Gasperoni)

Primo: Gnocchetti di semolino “prosciutto piselli” gratinati con battuto di crostacei (Silver Succi)

Secondo: Trancio di rombo al forno, sfoglia di patate e asparagi con limone marinato (Silver Succi)

Dolce: Cioccolato, rapa e frutti rossi (Giuseppe Gasperoni)

Coccole finali: Bon Bon di cioccolato e caffè (Silver Succi), Macarons alla nocciola (Giuseppe Gasperoni)

Panificati: Crackers alla piazzaiola e grissini alla farina di mais (Silver Succi), Pane di grani antichi a lievitazione naturale (Giuseppe Gasperoni).

Per i vini, a disposizione una selezione a cura del sommelier Fabrizio Timpanaro

Prenotazioni: WhatsApp 389 9807370 – tel. 0541 393238

Prezzo: 55 a menu, consegna gratuita a cura del ristorante e ritiro possibile anche presso il Ristorante Quartopiano, consentito in ‘zona rossa’