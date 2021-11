Rimini. La recrudescenza della pandemia mette a rischio il “concertone” al mare di Capodanno

Condividi l'articolo

La recrudescenza della pandemia cala sul “Capodanno più lungo del mondo”, a rischio il “concertone” del 31 dicembre in piazzale Fellini. Il Comune segue l’andamento dei contagi da coronovirus e via via prepara il programma delle feste che si annuncia diluito in particolare nel centro storico, evitando il più possibile occasioni di assembramento. A questo proposito lo show al mare è fortemente a rischio.