Rimini. La Regione Emilia-Romagna in visita a Scm Group

Condividi l'articolo

Tra le autorità accolte all’Headquarters di Rimini, l’Assessore Vincenzo Colla e la Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, ai quali è stato illustrato il progetto industriale di potenziamento dei siti produttivi del Gruppo

Rimini, 25 Marzo 2022 – L’Assessore allo Sviluppo economico, Green economy, Lavoro e Formazione della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, la Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Emma Petitti e il Direttore Generale della Regione, Morena Diazzi, hanno fatto oggi visita all’Headquarters di Scm Group insieme alla Vice Sindaca del Comune di Rimini, Chiara Bellini, e all’Assessore comunale alle Attività Economiche Juri Magrini.

Ad accoglierli, per Scm Group, l’Amministratore Delegato Marco Mancini insieme ai Soci e membri del CdA Giovanni Gemmani, Enrico Aureli e Valentina Aureli.

Un’altra occasione, dopo la visita istituzionale di pochi giorni fa del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e dell’Assessora comunale a Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Roberta Frisoni, per presentare alle autorità il progetto di sviluppo industriale di Scm Group nel territorio, che vede già oggi un primo importante passo nell’opera di ammodernamento e di ristrutturazione in atto presso lo stabilimento di Rimini, con la realizzazione, tra gli altri, di un magazzino ricambi completamente automatizzato.

“Quella di Scm Group – afferma l’Assessore Vincenzo Colla – è una storia di prestigio che ha visto un’azienda famigliare, fortemente radicata sul territorio, affermarsi negli anni come leader a livello mondiale. Gli investimenti continui in innovazione tecnologica e digitale, nel rispetto della sostenibilità, che oggi ci sono stati presentati, ne fanno un esempio di imprenditoria capace di competere nel mondo con qualità e responsabilità. Da questo punto di vista ho molto apprezzato anche il forte impegno sulla formazione dimostrato dal Campus del Gruppo”.

Aggiunge la Presidente dell’Assemblea legislativa regionale Emma Petitti: “Anche oggi abbiamo potuto toccare con mano l’impegno di Scm Group nel voler compiere passi in avanti importanti per ampliarsi e ammodernarsi senza mai perdere di vista la sostenibilità ambientale. La ristrutturazione dello stabilimento di Rimini testimonia la volontà di rimanere fortemente radicati al territorio e di mantenere la produzione in Italia, nonostante lo sguardo internazionale che caratterizza l’azienda da 70 anni. Un traguardo importante che merita di essere sostenuto insieme a tutto il comparto industriale riminese, favorendo lo sviluppo economico e l’occupazione del territorio”.

Per le autorità e i dirigenti regionali non è mancata una visita allo stabilimento produttivo e al Technology Center Scm, con un’anteprima su alcune delle principali novità tecnologiche che verranno presentate ai clienti del settore della lavorazione del legno durante l’anno.

Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche.

Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente specializzati in Italia, con un fatturato di 750 milioni di euro, 4.000 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti. Scm