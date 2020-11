RIMINI. LA RIVOLUZIONARIA DEL POP, MALHARA, PUBBLICA IL VIDEOCLIP UFFICIALE DI “HELLO”, IL SUO NUOVO SINGOLO

E’ disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Hello” (Artist Development Cosmophonix Production), il nuovo singolo di Malhara, pseudonimo di Giorgia Barletta, una tra le voci più potenti, calde ed intense del panorama musicale italiano.

La clip, proposta in anteprima su Sky TG24 e diretta da Peter Marvu, racconta con vivide immagini l’impeto del brano: la fine di una relazione, la desolazione, i rimpianti, ma anche e soprattutto il desiderio di rinascere, di tornare a vivere, di respirare a pieni polmoni tutto ciò che la vita ha da offrirci.

«Son notti che non dormo, perché non credo più in me stessa,

per gli errori che ho commesso, ma con la voglia di cambiare».

Malhara, nonostante la giovane età, è una vera e propria rivoluzione per il mercato italiano; infatti, con la sua musica – un perfetto mix tra pop ed urban -, vuole rinnovare il bel canto, rendendolo attuale ed accattivante, così da divenire più fruibile ed affine alle nuove generazioni.

Con un’estensione vocale degna delle più grandi star e dei colori nei toni alti e bassi che la rendono immediatamente riconoscibile, Malhara punta a diventare la portavoce del nuovo pop, quello che unisce le doti, la formazione, l’impegno e la passione per il bel canto al gusto musicale della generazione Z.

Biografia.

Malhara, pseudonimo di Giorgia Berletta, nasce a Rimini il 31 Gennaio del 2000. Si innamora della musica da giovanissima ed, a soli 9 anni, inizia a studiare canto. Dopo un periodo di sosta dovuto ad un grave lutto in famiglia, riprende con determinazione e tenacia la formazione nel settore musicale, affiancando al canto lo studio del pianoforte. La sua passione per la musica la spinge a partecipare a molti concorsi nazionali ed internazionali, nei quali si classifica sempre tra le primissime posizioni. Nel 2016 vince i concorsi La Voce d’Oro e Riolo Terme e l’anno successivo colleziona altri numerosi successi: per il secondo anno è prima classificata a La Voce d’Oro, giunge in finalissima al Festival 50 Anni e dintorni di Montecatini Terme, arriva seconda al Festival di Jasi in Romania e viene ufficialmente invitata al Festival Internazionale di Malta del 2018 (che vince) e si aggiudica il primo premio per la Miglior Voce d’Italia a “Fantastica”, kermesse andata in onda su SKY e Canale Italia. Inizia a pubblicare la sua musica nello stesso anno, tra cui il brano “Lascia fare”, scritto per lei dal Maestro Adelmo Musso. Bella, determinata e con un talento fuori dal comune, Malhara, nel 2018, oltre al Festival Internazionale di Malta, si aggiudica il Fusignano Got Talent, il secondo posto al Festival di Bucharest, il premio Vela d’Oro di Acireale ed il terzo posto all’Orvinio Voice. Dopo aver partecipato al meeting con Piero Pelù a Martinafranca, l’anno successivo Malta le riconosce il Diploma di merito e vince tantissimi altri premi, come quello del circuito WAPA per rappresentare l’Italia ai festival internazionali nel mondo, il Festival di San Marino ed arriva tra i finalisti del Tour Music Fest di Roma. Da quel momento, la sua carriera è in continua ascesa, tra numerose altre vittorie (dal Festival di Genova ad un nuovo primo premio a Malta) e la firma del contratto con la Casa di Produzione Cosmophonix Production, guidata dai due producer pluripremiati John Voctor e Max Kleinz. Una voce calda, avvolgente, una timbrica riconoscibile in grado di toccare le corde dell’animo dell’ascoltatore e di entrare, in punta di piedi, nel cuore e nelle playlist dei suoi tanti fan. Un’estensione vocale rarissima, degna delle più grandi star nazionali ed internazionali, questa è Malhara. Una bellezza frizzante e raffinata, una giovane cantautrice che unisce – e lo fa magistralmente – il pop a sfumature urban, rendendo il bel canto, da tempo distante dal gusto della generazione Z, fresco ed accattivante, riuscendo così a coinvolgere anche i giovanissimi, senza etichette, definizioni e senza dover obbligatoriamente sposare un genere, un trend, che non le appartiene.