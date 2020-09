Rimini. “La Settima Arte – Cinema e Industria” riaccende i riflettori

“La Settima Arte – Cinema e Industria” riaccende i riflettori sull’industria cinematografica e porta a Rimini due giorni, 10 e 11 ottobre, di eventi gratuiti ed aperti a tutti. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione ed organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna – Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini ed in collaborazione con il Comune di Rimini, lancia un segnale di ripartenza e si ripropone come appuntamento di dialogo, incontro e confronto.