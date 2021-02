Rimini. La situazione dei parroci contagiati da Covid

La Diocesi di Rimini dà comunicazione della situazione di contagio dei sacerdoti riminesi. Diversi i positivi guariti nelle ultime settimane. Al momento risultano positivi don Stefano Vendemini, ma senza particolari sintomi. E’ in quarantena in canonica di Sant’Ermete, in attesa del prossimo tampone. Don Sanzio Monaldini, parroco di Morciano, è ancora in quarantena in canonica in attesa di riscontro del tampone. Don Francesco Fronzoni è ancora positivo, ma senza sintomi; rimane in quarantena presso la canonica di S. Andrea in Casale in attesa del responso del tampone.