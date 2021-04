La candidatura a sindaco per il centro sinistra di Jamil Sadegholvaad comincia ad assumere contorni sempre più precisi. Tanto è vero che Gloria Lisi è stata scelta per coordinare la campagna elettorale dell’assessore. Nel centrodestra invece giochi non ancora fatti: si cerca un “civico” che possa unire tutte le anime e provare a vincere la tornata elettorale.