RIMINI. La spiaggia che cambia: approvato il progetto pilota di riqualificazione del Bagno 62 di Torre Pedrera

Dopo il progetto pilota per la riqualificazione del bagno 76 Kamoke approvato poco meno di un mese fa, la Giunta comunale ieri ha dato il via libera alla trasformazione del bagno 62 Giorgio, sempre sulla costa di Torre Pedrera. Il progetto presentato dal privato prevede la completa ricostruzione e riqualificazione dello stabilimento, dove già sono state completate le demolizioni dei vecchi manufatti, che saranno ricostruiti in linea con il Piano dell’arenile attraverso l’utilizzo di materiali sostenibili e con un’attenzione al verde, coerente con la filosofia del Parco del Mare che sta trasformando il waterfront.

Partendo ad esempio dalla fascia A, quella più a monte, saranno messe a dimora alberature e siepi proprio per dare continuità alla riqualificazione del lungomare, allestendo anche panchine e impianti di illuminazione. In posizione nascosta sarà realizzata l’isola ecologica, protetta con un’idonea schermatura in siepe sempreverde. Nella ‘fascia B’, tra l’ingresso e la zona ombrelloni, saranno invece le due strutture coperte destinate ad accogliere la direzione di spiaggia, le cabine, i servizi igienici. Entrambe le strutture saranno dotate di pergole in legno e rivestite di verde rampicante, utile anche a mitigare il calore all’interno degli ambienti, mentre sulle coperture saranno collocati tutti gli impianti (fotovoltaico, pannelli solari, wi-fi, illuminazione notturna). Sempre nella fascia B saranno posizionate le funzioni immancabili della spiaggia, a partire dall’area ludica per bambini, con giochi a basso impatto come richiesto dalla Soprintendenza. Infine, nell’area di spiaggia più a monte, saranno posizionate particolari strutture di ombreggio, cioè ‘suite’ realizzate in legno chiaro e con una copertura in telo permeabile.

“Dal lungomare alla spiaggia, a Rimini nord si continua a investire sulla rigenerazione del prodotto turistico, coniugando la necessità di una riqualificazione e innovazione in chiave sostenibile alla volontà di mantenere alto quello standard di servizi che da sempre distingue la nostra offerta balneare – commenta l’assessore alla gestione del territorio Roberta Frisoni – Il Bagno 62 è uno degli stabilimenti che si presenterà alla prossima stagione completamente rinnovato, ma diversi progetti sono in istruttoria. La trasformazione della spiaggia grazie al protagonismo dei privati corre parallela al completamento del Parco del Mare nord, che per l’estate potrà essere fruito al massimo delle sue potenzialità, offrendo una nuova immagine del watefront”.