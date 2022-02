RIMINI. LA STRATEGIA DELLA PROVINCIA IN TRE MOSSE: PATTO, PIANO E PTAV

Il percorso che stiamo facendo in questa fase storica come Provincia di Rimini assume un valore strategico che forse ha bisogno di essere motivato e spiegato. Operando nell’ambito delle nostre competenze stiamo mettendo in campo tre importanti strumenti innovativi: 1. il Patto per il lavoro e per il clima; 2. la Fondazione provinciale del Piano Strategico; 3. il Piano Territoriale di Area Vasta.