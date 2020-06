Rimini. Laboratori STEAM per ragazze SMART, online il catalogo dei corsi estivi 2020

Laboratori STEAM per ragazze SMART, online il catalogo dei corsi estivi 2020

Tra le novità la settimana intensiva del Campus delle scienze e delle arti

Rimini, 25 giugno 2020 – Un’estate di attività creative e divertenti di scienza, arte e tecnologia per le ragazze dai 12 ai 19 anni che hanno voglia di sperimentare e conoscere meglio le loro attitudini e preferenze per il futuro lavoro. E’ pronto il catalogo dei Laboratori Steam per ragazze smart, ideati per fare conoscere professioni molto richieste dalle imprese, che spesso però le studentesse non prendono in considerazione. Si tratta delle carriere che ruotano intorno alle discipline indicate dall’acronimo “steam”, dall’inglese science, tech, engineering, arts & math.

Grande novità di quest’anno il Campus delle scienze e delle arti: a luglio, una settimana intensiva di laboratori ed esperienze sul campo dedicate alla sperimentazione e alla ricerca scientifica. Con piccoli esperimenti e osservazioni naturalistiche ci si avvicinerà alle materie Steam con l’intento di capire quali sono i settori per cui si è più portate e farne una carriera futura.

Gli altri laboratori sono “Lo scatto perfetto” sulla fotografia digitale; “Citizen science, il cittadino diventa ricercatore scientifico“, con due edizioni nella zona Cattolica-Portoverde e una a Bellaria Igea Marina; “Steam lab: il coding è un gioco da ragazze” in due edizioni; La rivoluzione della stampa 3d e le professioni del futuro; Virtual reality and augmented reality applications; Progettare e creare un’animazione; #mimettoallaprova: tre edizioni di laboratori brevi dedicati alla meccanica, all’elettronica, alla fisica, all’arte e alle esperienze creative.

I laboratori, promossi nell’ambito del progetto Scegliere Attivamente, sono gratuiti grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia–Romagna e si svolgeranno nella massima sicurezza rispettando le regole del distanziamento.

I primi corsi partiranno dal 30 giugno e le attività andranno avanti fino ad agosto. I posti per ogni laboratorio sono limitati e quindi le iscrizioni sono prese in ordine di arrivo dagli enti di formazione Fondazione Enaip, Assoform, Iscom, FORMart ed Ecipar, da contattare direttamente.