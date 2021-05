RIMINI. Laboratorio gratuito di Public Speaking per studenti delle Scuole Superiori

Il progetto “Scegliere attivaMente” avvia un nuovo laboratorio per i ragazzi delle scuole superiori dedicato alla comunicazione con Barbara Buratti. L’argomento è come parlare in pubblico: come ottenere l’attenzione, come muovere il corpo, come gestire ansia e nervosismo. Due ore intense per capire come affrontare al meglio, sentendosi più sicuri, un colloquio, un esame o una presentazione.

Un laboratorio di tecniche di parlare in pubblico può essere utile per imparare a comunicare in modo efficace le proprie argomentazioni, per costruire un discorso convincente, per imparare a gestire ansia e timori. Il laboratorio gratuito, a cura di Scegliere AttivaMente, è realizzato in orario pomeridiano e online, articolato in due incontri, giovedì 6 maggio e mercoledì 12 maggio. Il link per vedere il programma di dettaglio e iscriversi al laboratorio è il seguente: https://www.scegliereattivamente.it/news/254/Laboratori-di-approfondimento-gratuiti-per-stud….html

Scegliere Attivamente è un progetto per favorire l’orientamento e il successo formativo di ragazzi dai 12 ai 19. E ‘promosso dalla Provincia di Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fse, in collaborazione con Consigliera di Parità, Ufficio scolastico, enti di formazione, Camera di commercio, enti locali, organizzazioni sindacali e di categoria. Per saperne di più: https://www.scegliereattivamente.it