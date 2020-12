Rimini. Ladre di gatti: dopo appello su facebook il felino è stato riportato alla legittima proprietaria

Buongiorno, abbiamo bisogno di aiuto: ieri due donne hanno rubato uno dei nostri gatti, che era in giardino, attirandola al cancello. È una gattina nera di 9 mesi, sterilizzata, si chiama Jessie.

Le due donne erano passate un paio di giorni fa dicendo che stavano cercando il loro gatto nero smarrito e di abitare in via dell’Albero: se le conoscete, se ci aiutate a passare parola, vorremmo dare loro questo messaggio: se siete in buona fede, la gattina che avete preso vive con noi da maggio, vi siete sbagliate e vi chiediamo di riportarla a casa dai fratelli e dalla sua mamma (nella foto sono i 4 fratelli). Se non siete in buona fede, le telecamere hanno ripreso tutto e nel pomeriggio andremo a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Sapete già dove abitiamo, aspettiamo Jessie a casa. Grazie a tutti coloro che potranno aiutarci!