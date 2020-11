Ladri arrampicatori in azione in un palazzina a due piani, vicino al centro di Rimini. I ladri hanno fatto incursione in pieno giorno e i proprietari dell’appartamento si sono accorti del furto appena rientrati da una passeggiata con i figli, intorno alle 18.30. Trafugati preziosi, una cassaforte portatile, degli abiti e occhiali da sole. La famiglia ha subito chiesto l’aiuto della polizia e le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto insieme alla scientifica. Indagini in corso.