Rimini. I ladri gli danno il “benvenuto”: tentativo di furto dopo l’inaugurazione del locale

Ex Beer Cafè sul nuovo lungomare Tintori di Rimini vittima di tentativo di furto all’indomani dell’inaugurazione del locale. Un “benvenuto” del quale avrebbero fatto certamente a meno e avvenuto nella notte tra domenica e lunedì con l’allarme scattato verso le 3 quando tre giovani in bicicletta, pizzicati dalle telecamere, hanno puntato la porta d’ingresso cercando di forzare la porta. Fortunatamente non ha ceduto e il tentativo è stato scoperto dai proprietari solo nella mattinata di lunedì, alla riapertura del locale. Sporta denuncia ai carabinieri, le immagini sono al vaglio degli investigatori.