Rimini. Ladri in azione nella notte al Despar di Miramare

Ladri in azione nella notte al Despar di Miramare. I carabinieri accorsi sul posto non avrebbero trovato segni di effrazione. Tuttavia i soliti ignoti una volta dentro hanno ripulito le casse per poi far perdere le proprie tracce. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza, indagini in corso.