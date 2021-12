Rimini. Ladro bloccato e arrestato all’interno di una abitazione

Condividi l'articolo

Bloccato e arrestato all’interno di una abitazione

Verso le ore 3.00 della trascorsa nottata, è giunta una telefonata alla Sala Operativa della Questura di un cittadino che segnalava la possibile presenza di una persona all’interno della propria abitazione situata nella zona di Miramare. Immediatamente venivano fatte convergere sul posto 2 volanti della Polizia, una delle quali, trovandosi proprio in quella zona anche per la prevenzione dei furti in abitazione, vi giungeva solo dopo qualche minuto. I Poliziotti nel perlustrare l’esterno dell’abitazione notavano una porta finestra forzata. Con la massima attenzione accedevano all’interno proprio da tale varco, rintracciando una persona trovata in possesso di una torcia e di un cacciavite. Accompagnato presso la Questura e identificato per un quarantaquattrenne già noto alla Giustizia per reati contro il patrimonio, lo stesso è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nella mattinata di lunedì verrà processato con il rito direttissimo.