Rimini. Ladro senza pietà: ruba zainetti in spiaggia a tre bambini

Gli hanno rubato i tre zainetti lasciati su un tavolo del bagno 10 di Rivabella. E questo nonostante fossero giovanissimi. All’interno due telefoni cellulari, una cassa wi fi e una trentina di euro in contanti. La direzione dello stabilimento di è subito attivata e ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Viserba che hanno già nelle loro mani la registrazione della telecamera di sorveglianza dove si vede distintamente il ladro in azione. Indagini in corso.